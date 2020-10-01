Özellikle yara, yanık, cilt lekeleri, sivilce izleri, çatlaklar tedavisinde kullanılan Madecassol krem, hamile bayanlar ve emziren annelerinde yan etkisinin bulunmaması sebebi ile uzmanlar tarafından da kullanılması önerilen bir üründür. Madecassol krem; cildi yenileme özelliği sayesinde sivilce izleri, cilt lekeleri sorunları yok ederken özellikle yaraların üzerindeki etkisi ve ciltte oluşan tahrişi giderici özelliği sayesinde lazer epilasyon ve cilt bakımı sonrası oluşan tahrişlerin tedavisinde oldukça başarılı bir üründür. Bu kremi kesinlikle açık yaralarınıza uygulamamalısınız. Aksi taktirde yaralar sulanarak iltihaplanma olmasına sebep olacaktır.

Madecassol Krem Nerelerde Kullanılır?

Yüzeysel 1. ve 2. derece yanıklar

Lokal deri ülserleri, dekübitus ülserleri,

Radyoterapi sonrası görülen radyo-epidermitis tedavisi,

Yara ve yanıkların iyileşme sürecini hızlandırır,

Tahriş olmuş cildi onarır,

Ağda sonrası,

Kuru cildi nemlendirmek için kullanılması önerilen bir kremdir.

Madecassol Kremin Faydaları Nelerdir?

Yara İzlerinin Tedavisinde Etkilidir: Madecassol krem; cilt üzerinde oluşmuş her türlü yaranın izlerini geçirmede ya da hafifletmektedir. Travmalardan ve çarpmalardan oluşan yaralar, Tırnak izi, kedi tırmığı, kağıt kesiği, bıçak kesiği ve jilet kesiği gibi yaralanmalardan oluşan izlerin tedavisinde, akne skarlarının ve çukurlaşmış derin yaraların iyileştirilmesinde, yatalak hastaların yatak yaralarında, ameliyat sonrası, sezaryen dikişi gibi ameliyat yaralarının izlerinin giderilmesinde etkilidir.

Madecassol krem; cilt üzerinde oluşmuş her türlü yaranın izlerini geçirmede ya da hafifletmektedir. Travmalardan ve çarpmalardan oluşan yaralar, Tırnak izi, kedi tırmığı, kağıt kesiği, bıçak kesiği ve jilet kesiği gibi yaralanmalardan oluşan izlerin tedavisinde, akne skarlarının ve çukurlaşmış derin yaraların iyileştirilmesinde, yatalak hastaların yatak yaralarında, ameliyat sonrası, sezaryen dikişi gibi ameliyat yaralarının izlerinin giderilmesinde etkilidir. Yanık İzlerini Geçirir Veya Görünümünü Azaltır: Madecassol krem; hücre yenileyici ve onarıcı özelliği sayesinde, cildin yanmış ve tahrip olmuş üst derisini onararak ya da cildin soyulmasını sağlayan peeling etkisi sayesinde deriyi yenileyerek yanık izlerini şiddetine göre ya tamamen geçirir ya da görünümünü gözle görülür şekilde azaltır. Ütü yanıkları, buhar yanıkları, sıcak bir cisme; çaydanlık, soba, motor v.b. temaslardan oluşan su toplamış kabarık yanıklar, kaynak su dökülmeleri v.b. durumlarda oluşan yanıkların tedavisinden sonraki iz geçirme sürecinde etkilidir.

Madecassol krem; hücre yenileyici ve onarıcı özelliği sayesinde, cildin yanmış ve tahrip olmuş üst derisini onararak ya da cildin soyulmasını sağlayan peeling etkisi sayesinde deriyi yenileyerek yanık izlerini şiddetine göre ya tamamen geçirir ya da görünümünü gözle görülür şekilde azaltır. Ütü yanıkları, buhar yanıkları, sıcak bir cisme; çaydanlık, soba, motor v.b. temaslardan oluşan su toplamış kabarık yanıklar, kaynak su dökülmeleri v.b. durumlarda oluşan yanıkların tedavisinden sonraki iz geçirme sürecinde etkilidir. Sivilce İzlerini Hafifletir: Akne izlerinin giderilmesinde etkilidir. Ergenlik döneminden ya da sivilceli herhangi bir dönemden arda kalan, geçmiş ancak yüzdeki ve sırttaki izleri hala duran akne izleri ve sivilce skarlarının görünümünün hafifletilmesinde Madecassol krem oldukça etkilidir.

Akne izlerinin giderilmesinde etkilidir. Ergenlik döneminden ya da sivilceli herhangi bir dönemden arda kalan, geçmiş ancak yüzdeki ve sırttaki izleri hala duran akne izleri ve sivilce skarlarının görünümünün hafifletilmesinde Madecassol krem oldukça etkilidir. Çatlak Tedavisinde Kullanılır: Özellikle Contractubex krem ile karıştırılarak kullanıldığında, hamilelik ve doğum sonrası çatlakların tedavisinde de son derece etkili bir ev yapımı DIY krem oluşturan ikilinin ana elemanı olarak Madecassol; sadece beyaz çatlakların tedavisinde değil, soğuktan çatlayan cildin tedavisinde, meme ucu ve başı çatlakları, dudak çatlakları gibi durumlarda da son derece etkili olarak kullanılır.

Güneş Lekelerini Geçirir: Yaz aylarının ardından zaten sıkıcı kışa girerken bir de yüzümüzde, omuzlarımızda ve sırtımızda ağırlıklı olmak üzere vücudumuzda yaygın bir şekilde oluşan güneş lekeleri başımıza dert oluyor. Ne mutlu ki Madecassol gibi etkili ve kullanımı kolay, cilde bin bir türlü faydası olan bir merhem var ki, düzenli kullanımı sayesinde, güneş lekelerinin ve çillerin yanı sıra, cildimizde yaşlanmaya bağlı ya da hiperpigmentasyon, melazma v.b. durumlarına bağlı oluşan lekeleri gidermede yardımcı oluyor ve cilt tonu renk eşitsizliklerini gideriyor.

Yaz aylarının ardından zaten sıkıcı kışa girerken bir de yüzümüzde, omuzlarımızda ve sırtımızda ağırlıklı olmak üzere vücudumuzda yaygın bir şekilde oluşan güneş lekeleri başımıza dert oluyor. Ne mutlu ki Madecassol gibi etkili ve kullanımı kolay, cilde bin bir türlü faydası olan bir merhem var ki, düzenli kullanımı sayesinde, güneş lekelerinin ve çillerin yanı sıra, cildimizde yaşlanmaya bağlı ya da hiperpigmentasyon, melazma v.b. durumlarına bağlı oluşan lekeleri gidermede yardımcı oluyor ve cilt tonu renk eşitsizliklerini gideriyor. Kırışıklıkların Görünümünü Azaltır: Mükemmel bir hücre yenileyici olan Madecassol merhem, doğrudan anti-aging amacıyla kullanıma uygun olmasa da özellikle E Vitamini ampulü ve Bepanthene nemlendirici yüz bakım kremi ile karıştırıldığında, gerçekten bir gençlik iksiri olmaya aday bir merhem. Özellikle göz çevresi ve altlarına uygulandığında, kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltıyor.

Mükemmel bir hücre yenileyici olan Madecassol merhem, doğrudan anti-aging amacıyla kullanıma uygun olmasa da özellikle E Vitamini ampulü ve Bepanthene nemlendirici yüz bakım kremi ile karıştırıldığında, gerçekten bir gençlik iksiri olmaya aday bir merhem. Özellikle göz çevresi ve altlarına uygulandığında, kırışıklıkları gözle görülür şekilde azaltıyor. Cildi Parlatır Ve Beyazlatır: Çok ciddi yara izleriniz, lekeleriniz v.s. olmasa da Madecassol’ü daha az miktarlarda, ince bir tabaka halinde günlük bakım için yüzünüze uygulayacak olursanız, birkaç hafta ile birkaç ay arasında cildinizin parlamaya başladığını, aydınlandığını ve ten renginizin açıldığını göreceksiniz.

Çok ciddi yara izleriniz, lekeleriniz v.s. olmasa da Madecassol’ü daha az miktarlarda, ince bir tabaka halinde günlük bakım için yüzünüze uygulayacak olursanız, birkaç hafta ile birkaç ay arasında cildinizin parlamaya başladığını, aydınlandığını ve ten renginizin açıldığını göreceksiniz. Bacaklar Ve Vücuttaki Varislerin Görünümünü Azaltır: Kılcal damar çatlamalarının deri üstünde gözle görülür mavi ve mor renkte lekeler yaratması olarak tanımlayabileceğimiz varis sorununda, çok derin olmayan yüzeysel varisler ve damar çatlamalarında tedavi açısından faydalıdır.

Kılcal damar çatlamalarının deri üstünde gözle görülür mavi ve mor renkte lekeler yaratması olarak tanımlayabileceğimiz varis sorununda, çok derin olmayan yüzeysel varisler ve damar çatlamalarında tedavi açısından faydalıdır. Cilt Tahrişlerine İyi Gelir: Ciltte oluşan kızarıklıklara ve her türlü cilt tahrişine, az kullanımı durumunda ve kesinlikle güneşe çıkmamak kaydıyla iyi gelir.

Ciltte oluşan kızarıklıklara ve her türlü cilt tahrişine, az kullanımı durumunda ve kesinlikle güneşe çıkmamak kaydıyla iyi gelir. Selülit Üstünde Etkilidir.

Madecassol Krem Nasıl Uygulanır?

Cilt lekeleri, sivilce izleri, kuru cilt yapısı, çatlayan hasarlı ciltler için Madecassol krem uygulamak istiyorsanız;

1 Çay kaşığı kadar Madecassol krem

1 Çay kaşığı kadar Bepanthen krem

1 Adet E vitamini Ampulü

Malzemeleri bir cam kasenin içerisinde karıştırıyorsunuz. Karışıma hazırlarken mümkün oldukça Madecassol krem ve bepanthen kremi aynı miktarda ilave ediyorsunuz. Hazırladığımız karışımı göz ve dudak çevresi hariç yüzümüzde özelikle sorunlu bölgeye ve boynumuza sürebilirsiniz. Uygulama yüzünüzde ortalama olarak 1 saat kadar bekledikten sonra ılık su ile yıkayın. 2 Haftada 1 defa uygulamanız yeterlidir.