Mad Max filminden esinlendi, hurda malzemelerden yaptı

Artvin’in Arhavi ilçesindeki sanayi bölgesinde kaporta ustası olan Tamer Günsel, Mad Max filminden esinlenerek, kendi tasarımıyla hurda malzemelerden motosiklet yaptı.
İHA'nın haberine göre koç boynuzu, kuru kafa gibi aksesuar ve hurda malzemelerle yaptığı motosiklet görenlerin ilgisini çekti.
"KURU KAFA, BOYNUZ GİBİ MALZEMELERLE TASARIM YAPTIM"
Kaporta ustası olduğunu belirten Tamer Günsel, yaptığı motoruyla ilgili yaptığı açıklamada "Motor işiyle hobi olarak ilgileniyorum. Sanayideki hurda malzemeleri de kullanarak kendi tarzımı oluşturdum. Kuru kafa, boynuz gibi malzemelerle tasarım yaptım. Eskiden Mad Max diye bir film vardı, ondan esinlendim" dedi.
"3 GÜNDE YAPARIM"
Günsel şöyle devam etti:
Bundan önce de el yapımı motorlar yaptım. Ahşap üzerine kullandığım malzemeler var, koltuğu, depoyu, şasesini kendim yaptım. Motoru da bu malzemelere göre seçtim. Çok fazla malzeme kullandım. Hepsini bir günde yapmıyorum. Duruyorum bakıyorum ne eklesem diye düşünüyorum. Yenisini kendimi iyi hissedersem 3 güne yaparım" dedi.
ABD'YE DAVET EDİLDİĞİNİ BELİRTTİ
"Bu bölgede bu tarz motor yapan yok" diyen Günsel "ABD ve Avrupa'da bu tarz motor yapanlar var. Pandemi öncesi festivalde ABD'den gelen misafirlerimiz vardı. Özel tasarım motorlar yaptıklarını belirterek beni ABD'ye davet ettiler. 15 bin TL’ye mal ettim. İşçiliği ile 30 bine mal olmuştur ama 100 bin lira bile verseler satmam. Benim için değeri çok yüksek” ifadelerini kullandı.
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