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Haberler Dünya Macron'un 'Rusya' açıklaması Zelenskiy'i kızdırdı

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Rusya'yı küçük düşürmeme çağrısını eleştirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürecinde iki ülke lideriyle de birçok kez görüşen ve hem savaş, hem de savaş öncesi kriz döneminde ön plana çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim" demesi Ukrayna lideri Zelenskiy'i kızdırdı. Zelenskiy Macron'a, "8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" cevabını verdi.

07.06.2022 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
Macron'un 'Rusya' açıklaması Zelenskiy'i kızdırdı
Macron'un 'Rusya' açıklaması Zelenskiy'i kızdırdı
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HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yı "küçük düşürmeme" yönündeki çağrısına tepki gösterdi.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Macron'un Batı'ya Rusya'ya "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı.

Macron’un 2014'ten bu yana Donbas'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenskiy, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek, "Her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri, Vladimir Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Bazı Batılı müttefiklerin Kiev'in katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenskiy, “Ukrayna'nın egemenliği için Batı'nın desteğine ve Batı'nın sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı." değerlendirmesine bulundu.

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron, basına yaptığı açıklamada, "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." demiş, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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