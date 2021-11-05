Macron'un eski yakın korumasına 3 yıl hapis cezası

Paris Mahkemesinde 13 Eylül'den bu yana görülen davada, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası döneminde yasa dışı şekilde silah taşımak, 2018'deki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 kişiyi darbetmek, 2018'de görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam etmekle ve sahte evrak düzenlemekle suçlanan Benalla hakkında karar verildi.
Mahkeme, Benalla'nın ikisi tecilli olmak üzere 3 yıl hapis ile 500 avro para cezası almasına ve 5 yıl kamu görevlerinden men edilmesine hükmetti.
POLİSLER DE CEZA ALDI
Benalla, duruşmalarda söz konusu suçlamaları reddetti.
Aynı davada yargılanan iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) hareketinin eski çalışanı Vincent Crase, polisler Maxence Creusat ve Laurent Simonin de ceza aldı.
2018'deki 1 Mayıs gösterisinde Benalla ile 2 kişiyi darbettiği, buna ilişkin bilgileri yok ettiği ve yasa dışı silah taşıdığı gerekçesiyle 2 yıl tecilli hapis ve 500 avro para cezası alan Crase'ın ayrıca 10 yıl boyunca silah taşıması yasaklandı.
Creusat'a 5 bin avro para cezası verilirken, Simonin 3 ay tecilli hapis cezası aldı. Söz konusu olaylara karışan iki polisin aldığı cezalar adli sicil kaydına işlenmeyecek.
SAVCILIK 18 AY TECİLLİ CEZA İSTEMİŞTİ
Savcılık, Benalla hakkında 18 ay tecilli hapis cezası talep etmişti.
Yolsuzluk ve sahte tanıklık yapmakla da suçlanan Benalla hakkındaki 3 ayrı soruşturma devam ediyor.
Le Monde gazetesinin Temmuz 2018'de, Benalla'nın 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında polis gibi davranarak 2 kişiyi darbettiğini gösteren videoyu ortaya çıkarmasıyla patlak veren skandalla, Macron'un eski yakın koruması Fransa gündemine oturmuştu.
2017'deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında yasa dışı şekilde silah taşımak ve 1 Mayıs 2018'deki gösteriler sırasında iki kişiyi darbetmekten açılan soruşturmalarda suçlu bulunan Benalla, 2018'deki skandalın ardından Elysee Sarayı'ndaki görevinden azledilmişti.
Mediapart gazetesinin haberinde, Benalla'nın, 2018'de görevden alındıktan sonra diplomatik pasaport kullanmaya devam ettiği ortaya çıkmış, ardından soruşturma açılmıştı.
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