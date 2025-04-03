ABD Başkanı Donald Trump, haftalar öncesinde planlanan tarihi çağrısını gerçekleştirerek, çok sayıda ülkeye yönelik gümrük vergileri açıkladı.

Çin'e yüzde 34; Avrupa Birliği'ne ise yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyuran ABD Başkanı'nın kararına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trump'ın bu kararını "sert ve yersiz" bulduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin bu adımının, Avrupa'da tüm sektörleri ve ihracatı ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Macron, ABD Avrupa'ya karşı adımlar atarken, şirketlerin ABD'de yatırım yapmasının pek anlamlı olmadığını söylerken, Trump'ın Avrupa Birliğine (AB) yönelik tarife artışı açıklaması "netleşene" kadar ABD'de faaliyet gösteren Fransız şirketlerinden bu ülkedeki yatırım projelerinin tamamını askıya almalarını istedi.

Macron, ABD tarafından alınan gümrük vergisi kararlarına karşı kolektif bir dayanışma içinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

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ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek, nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Trump, bu gece yarısından itibaren, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe gireceğini anımsattı.