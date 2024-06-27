Vincenzo Montella da müsabakanın ardından Barış Alper Yılmaz'la ilgili olarak, "Her iki pozisyonda da oynayabilir, sol kanatta da oynayabilir, nereye koysanız fiziksel harika özelliklerini sergileyebiliyor. Sahanın her noktasında çok hızlı olduğu için farklı bölgelerde kendisini kullandık. Müthiş yetenekleri olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.