Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak. Ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, Maccabi Playtika'yı yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar Maccabi Playtika ile 37 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 21’inden galip ayrıldı. Peki THY EuroLeague Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…