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        Haberler Bilgi Spor Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı canlı izle! THY EuroLeague 3. Hafta Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 3. Hafta

        Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu üçüncü hafta maçında Maccabi Playtika ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetecek. Lacivert-beyazlılarda maç öncesinde Justus Hollatz dışında eksik bulunmuyor. Maccabi Tel Aviv'de ise Wenyen Gabriel ve Rokas Jokubaitis mücadelede yer almayacak. Peki, Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, THY EuroLeague 3. Hafta Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı canlı izle linki…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 09:02 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:02
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        • 1

          Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile Sırbistan'da karşılaşacak. Ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, Maccabi Playtika'yı yenerek puan sıralamasında yükselmek istiyor. Temsilcimiz, Avrupa kupalarında bugüne kadar Maccabi Playtika ile 37 kez karşılaştı ve bu mücadelelerin 21’inden galip ayrıldı. Peki THY EuroLeague Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar…

        • 2

          MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı, 15 Ekim 2024 Salı günü yani bu akşam saat 21.05’te başlayacak.

          Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Milivoje Jovcic ve Maxime Boubert hakem üçlüsü yönetecek.

        • 3

          MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

          Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanacak Maccabi Playtika - Anadolu Efes maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

          Lacivert-beyazlılarda maç öncesinde Justus Hollatz dışında eksik bulunmuyor. Maccabi Tel Aviv‘de ise ilk iki haftayı kaçıran Wenyen Gabriel’e ek olarak Rokas Jokubaitis de mücadelede yer almayacak.

        • 4

          MACCABİ PLAYTİKA - ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Maccabi Playtika - Anadolu Efes basketbol maçını canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        • 5

          ANADOLU EFES VE MACCABİ TEL AVİV SON DURUM

          THY EuroLeague'e deplasmandaki Virtus Bologna galibiyetiyle başlayan lacivert-beyazlı ekip, ikinci hafta müsabakasında ise sahasında Fenerbahçe Beko'ya 83-78 mağlup oldu.

          İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle iç saha maçlarını Sırbistan'da oynayan Maccabi Playtika Tel Aviv, ligdeki ilk karşılaşmasında LDLC Asvel'i evinde 89-82 mağlup etti. İkinci hafta müsabakasında AS Monaco'ya konuk olan İsrail ekibi, parkeden 85-79 mağlup ayrıldı.

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