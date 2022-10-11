UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftası, 2 maçla başladı. Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Juventus, Avrupa'da büyük bir şok yaşadı.

Bu sonucun ardından Juventus 3 puanda kalırken Maccabi Haifa ise İtalyan devini yakaladı.