Türk dünyasının sanatçıları Macaristan'da buluştu

AA

Macaristan'ın Bacs-Kiskun bölgesindeki Bugac kasabasında, Macar Turan Vakfı tarafından düzenlenen program, Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmak amacıyla iki yılda bir düzenleniyor.

Macaristan'dan Sabah Feher Taltos, Azerbaycan'dan Nuriyye Hüseynova- Chilanay, Kazakistan'dan Dinara Alzhan, Arkaiym, Özbekistan'dan Abbas'ın yanı sıra Tataristan, Çuvaşistan, Yakutya ve Saha Cumhuriyetinden sanatçıların katılımıyla TÜRKSOY konseri de seyircilerle buluştu.

Altay Cumhuriyeti'nden Soun of Altay, Dağıstan'dan Dağıstan konseri ve dansı, Uygur Halk Dansları ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve Halk Dansları ekibi de Türk dünyasından müzikal renkleri "Büyük Kurultay"a taşıdı.

"DÜNYADAKİ TÜRKLER OLARAK BURADAYIZ"

Kurultay'da konser veren "Dombıra"nın bestecisi, Kırgız halk ozanı Arslanbek Sultanbekov, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğe katılan herkes gibi burada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Programın havasını yaşayabilmek için öncelikle kendi milletini sevmek gerektiğini vurgulayan Sultanbekov, "Farklı farklı adlarımız var milletler olarak ama hepimiz buradayız." dedi.

Sultanbekov, "Biz Türk'üz" diyenler için 21. yüzyılda Allah'ın nasibiyle büyük bir yol açıldığını, Türk milletlerinin birbirlerini bulmaya ve geçmişleriyle bağlantılar kurmaya başladıklarını ifade etti.

"Büyük Kurultay"ın çok önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret eden Sultanbekov, ikinci kez katıldığı etkinliği düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kendisinin bir Nogay Türk'ü olduğunu anımsatan Sultanbekov, "Dünyadaki Türkler olarak buradayız. Macarlarla aynı dili konuşmasak da kan çekiyor, biz birbirimize iyi bakıyoruz ve yürekten kapılar açılıyor." ifadesini kullandı.

"DÜNYADAKİ BARIŞI VE KARDEŞLİĞİ TESİS ETMEK ADINA ÖNEMLİ"

Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, "Büyük Kurultay"da 2022 Türk Dünyası Başkenti Bursa'nın Türkiye'yi temsil ettiğini belirterek, "Dünyanın dört bir tarafından konuklar, devlet temsilcileri burada bir araya geliyor ve kardeşliklerini ortaya koyuyor. Hun-Türk kavramı burada tekrar hayat buluyor." dedi.

Etkinlikler kapsamında Karpatlardan yola çıkan akıncıların Avrupa'ya doğru seferlerinin de canlandırıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, şunları söyledi:

"Dünyadaki barışı ve kardeşliği tesis etmek adına bu tür organizasyonlar çok önemli. Biz de Türkiye'den misafir olarak geldik. Macaristan Parlamentosu'nda açılış ve konuşmalar yapıldı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı. Dolu dolu bir program icra edildi. Köklerimizi burada tekrar yad etmek ve köklerimizden yola çıkarak tekrar bir vizyon oluşturmak, birlik-beraberlik içerisinde Türk dünyasını bir araya getirmek ve kardeşliği tesis ederek dünyanın geldiği bu açmaz ortamda tekrar bir soluk ortamı oluşturmak adına çok güzel bir organizasyondu. Bu sene burada olmaktan büyük keyif aldık."

"BÜTÜN TÜRK DEVLETLERİNİN İÇERİSİNDE BULUNDUĞU GÜZEL BİR ÇALIŞMA"

Oyuncu Celal Al, Hun-Türk milletlerini yakınlaştırmak için düzenlenen "Büyük Kurultay"ın çok farklı bir ortamı olduğunu ifade etti.

Al, "Yaklaşık 12-13 asır önce Karpatlar üzerinden, Orta Asya'dan kuzey ve doğu Kazakistan yönüyle gelen Macarlar'ın, Hun Türkleri'nin son noktası olan Macaristan'dayız. Buradaki kardeşlerimizin yapmış olduğu çok güzel büyük bir kurultay var. Her sene gitgide büyüyerek yapılıyor. Bu sene de biz Bursa'yla beraber geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın 2022 Türk Dünyası Başkenti olduğunu, Binali Yıldırım ve Türkiye'den gelen misafirlerin Türk ezgileriyle çok güzel bir şekilde ağırlandığını dile getiren Al, "Özbek, Uygur, Tatar, Kırgız, Kazak, Doğu Türkistanlı, Kafkasya'dan Orta Asya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar bütün Türk boyları, Türk devletlerinin içerisinde bulunduğu çok güzel bir çalışma." açıklamasını yaptı.

Türkiye'de ve Avrupa'da yaşayan Türklere seslenen oyuncu Al, "Eğer zamanınız vakit olursa önümüzdeki seneler için planlayabilirsiniz. Özellikle atlarla, müzikle, Türk ezgileriyle etkileyici gösteriler var. Genetik kodlarımız aynı olan, Türk varlığının Avrupa'daki temsilcileri olan Macar Türkleri'nin öncülüğündeki program." şeklinde konuştu.

Celal Al, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde de benzer organizasyonları yapılabileceği belirterek, "İnşallah daha büyüklerini Türkiye'de yaparız. Buradan bütün Bursa'ya, bütün İstanbul'a, Türkiye'ye kardeşlere selam olsun." ifadesini kullandı.

KURULTAYA TÜRK KÖKENLİ 35 BOY VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Türk kökenli 35 boy ve çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinliğe, Macaristanlı yetkililerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Musa Serdar Çelebi ile Türk devletlerinden temsilciler de katıldı.

Farklı ülkelerin çadırlarında ve kurulan sahnelerde geleneksel müziklerin icra edildiği programda, seyirciler Türkiye'den gelen müzisyenlerin şarkılarına alkışlarla eşlik etti.

Türk devletlerinin bayraklarının dikkati çektiği alana geleneksel kıyafetleriyle gelen oyuncular, göçebe savaş oyunları, atlı gösteriler ve okçuluk gibi temalarla etkinlikler sergiledi.

Ayrıca 2022 Türk Dünyası Başkenti Bursa'nın tanıtımının yapıldığı çadır da katılımcılar tarafından ilgi gördü.