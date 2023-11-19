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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna, AB'den ışık yılı uzakta

        Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna, AB'den ışık yılı uzakta

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, genel başkanlığını yaptığı Fidesz partisinin kongresinde yaptığı açıklamada, kendilerinin ciddi siyasi mücadelenin beklediğini belirterek, "Ukrayna'ya verilen yanlış müzakerelere başlama sözünü düzeltmek de bizim görevimiz olacak, zira Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden bir ışık yılı uzakta" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 13:14 Güncelleme: 19.11.2023 - 13:14
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        "Ukrayna, AB'den ışık yılı uzakta"
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        Macaristan Başbakanı Orban, partisi Fidesz'in kongresinde açıklamalarda bulundu.

        Orban, gelecek aylarda ciddi siyasi mücadeleler vereceklerini belirterek, "Önümüzdeki aylarda, Avrupa seçimlerine kadar bizi ciddi siyasi mücadeleler bekliyor. Ukrayna'ya verilen yanlış müzakerelere başlama sözünü düzeltmek de bizim görevimiz olacak, zira Ukrayna şu anda Avrupa Birliği'nden ışık yılı kadar uzakta. Yaşlanan vücudun eğilimi gibi Avrupa Birliği de zayıflıyor. Vücudun bir kısmı ağrımaya başlar, bu ağrı geçmez, alışırsınız. Bir sonraki gelir, geçmez, ona da alışırsınız. Buna tekrar tekrar alışırsınız ve yavaş ama emin adımlarla hareket kabiliyetiniz daralır ve canlılığınız azalır. Bugün Brüksel'deki durum da budur. Dünya yenilenirken, tazelenirken ve ivme kazanırken Brüksel'in Avrupa modeli eskidi. Eğer yelkenlerimizdeki yeni rüzgarları yakalayamazsak, Avrupa gemimiz kaçınılmaz olarak yavaşlayacaktır" dedi.

        "EN ZORU RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI"

        Orban, "Zor bir hükümet dönemi geçirdik. Sel felaketleri zordu. Göçmen istilası dönemi zordu, çok zordu ve COVID aylarını kimsenin yaşamasını istemezdim. Ancak hiçbiri son iki yıl, Rusya-Ukrayna savaşı, yaptırımlar, enerji krizi ve dörtnala giden enflasyon kadar zor olmadı. Dostlarım, zor durumların üstesinden net hedefler belirleyerek gelinebileceğini biliyorsunuz. Durum ne kadar zor olursa, hedefler de o kadar net ve spesifik olmalıdır. İşte bu nedenle biz de kendimize net hedefler ve özel amaçlar belirledik" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #macaristan
        #Ukrayna
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