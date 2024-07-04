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        Haberler Dünya Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyareti: AB Konseyi Başkanı Michel tepki gösterdi | Dış Haberler

        Macaristan Başbakanı Orban'ın Rusya ziyareti: AB Konseyi Başkanı Michel tepki gösterdi

        Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yarın Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ise bu ziyareti eleştirerek "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:16 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:21
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        Michel'den Orban'a Rusya tepkisi
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        Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." sözleriyle tepki gösterdi.

        Michel, X sosyal medya hesabından AB dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın Moskova'ya yapacağı resmi temaslara ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda AB Konseyi'nin Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayan Michel, "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur. AB Konseyi'nin tutumu nettir: Rusya saldırgan, Ukrayna ise kurbandır. Ukrayna ile ilgili hiçbir tartışma Ukrayna olmadan yapılamaz." ifadelerini kullandı.

        AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz’da devralan Macaristan’ın Başbakanı Orban'ın yarın Moskova'ya resmi ziyaret düzenleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşeceği basına yansımıştı.

        Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna’nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü.

        AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

        Macaristan ile AB arasında, Ukrayna-Rusya arasında süren savaş, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile Ukrayna'nın AB üyeliği gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor. Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken, Macar lider bu iddiaları reddediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #macaristan
        #Avrupa Birliği
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