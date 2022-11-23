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Macaristan Başbakanı Orban'ın atkısı tartışma yarattı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, üzerinde eski Macar Krallığı'nın sınırlarını gösteren haritanın yer aldığı atkısı nedeniyle Romanya ve Ukrayna’nın tepkisini çekti. Romanya Dışişleri Bakanlığı Orban’ı kınarken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise özür beklendiğini belirtti.

Giriş: 23.11.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Macaristan Başbakanı Orban'ın atkısı tartışma yarattı
Orban'ın atkısı tartışma yarattı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın geçtiğimiz Pazar günü başkent Budapeşte'de oynanan Macaristan-Yunanistan dostluk maçında taktığı ve üzerinde "Büyük Macaristan’ı” gösteren tarihi bir haritanın bulunduğu atkısı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Macaristan Milli Takımı oyuncusuyla bir araya gelen ve boynunda söz konusu atkı olduğu görülen Orban’ın görüntüleri, sosyal medyada yayınlandıktan sonra komşu Romanya ve Ukrayna’dan tepki geldi.

"ORBAN'I PUTİN'E YAKLAŞTIRIYOR"

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Romanya'nın Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Alin Mituta yaptığı açıklamada, Viktor Orban'ın sorumsuzca davrandığını belirterek, “Bu revizyoncu jestler, Orban'ı sınırları değiştirme hayali olan Putin'e yaklaştırıyor” ifadelerini kullandı. Mituta, Orban’a Avrupa Birliği (AB) liderleri tarafından yaptırım uygulanması gerektiğini kaydetti. Romanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Macaristan’ın Bükreş Büyükelçisine, Orban’ın söz konusu davranışının "şiddetle kınandığının" iletildiği vurgulandı. Açıklamada, “Hangi biçimde olursa olsun, mevcut gerçeklere ve ortak taahhütlere aykırı herhangi bir revizyonist tezahür kabul edilemez” denildi.

UKRAYNA ÖZÜR TALEP ETTİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Macaristan'da revizyonist fikirlerin teşvik edilmesi, Ukrayna-Macaristan ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmuyor. Macaristan’ın Kiev Büyükelçisi Istvan Igyar bakanlığa çağrıldı ve kendisine olayın kabul edilemez olduğu söylendi. Ukrayna'nın bu olaydan dolayı özür beklediği ve bundan sonra Macar tarafının devletimizin toprak bütünlüğüne saygısızlık sayılabilecek adımlardan kaçınmasını umduğu vurgulandı" ifadelerini kullandı.

ESKİ MACAR KRALLIĞI

G&ouml;rsel: İHA
Görsel: İHA

“Büyük Macaristan” olarak nitelendirilen harita, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan 1920 Trianon Antlaşması çerçevesinde kaybedilen Macar topraklarını kapsıyor. Eski Macaristan Krallığı'nın bazı bölümleri günümüzde Romanya, Sırbistan, Ukrayna, Hırvatistan ve Slovakya sınırları içerisinde yer alıyor.

* Haberin görseli Viktor Orban'ın Facebook videosundan servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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