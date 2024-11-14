MAÇ SONUCU: Melikgazi Basektbol: 57 - Fenerbahçe Opet: 89
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Melikgazi Basketbol'u 89-57 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 89-57 yendi.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Alper Özgök, Sezer Bor, Süleyman Tepe
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 3, Dangerfield 9, Powers 4, Diallo 7, Fall 13, Doğa Adıcan 6, Aslıhan Kaçar, Gonca Karataş, Candan Eylül Dikmen 6, Meltem Avcı 9, Özge Bilgin
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Atkins 4, Alperi Onar 5, Badiane 9, Charles 12, Ece Erginay 3, Olcay Çakır Turgut 7, İdil Saçalır 12, Milic 14, Tilbe Şenyürek 14, Selen İrem Baş, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 12-19
Devre: 29-36
3. Periyot: 40-59