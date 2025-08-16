Habertürk
        MAÇ SONUCU: Kocaelispor: 0 - Samsunspor: 1

        MAÇ SONUCU: Kocaelispor: 0 - Samsunspor: 1

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü; 82. dakikada Jovanovic (K.K) attı. Ev sahibi ekipte forma giyen Samet Yalçın, 44. dakikada kırmızı kart gördü. Samsunspor puanını 6'ya yükseltirken, Kocaelispor 0 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 16.08.2025 - 21:11
        Samsunspor 3 puanı son düzlükte aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

        Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.

        Samsunspor'a galibiyeti getiren golü dakika 82'de Jovanovic (K.K) kaydetti.

        'VAR' ÜST ÜSTE DEVREYE GİRDİ

        Karşılaşmanın 41. dakikasında Bruno Petkovic'in kafayla indirdiği top, Samsunsporlu Zeki Yavru'nun dirseğine çarptı. VAR hakemi Emre Malok tarafından incelemeye davet edilen Zorbay Küçük, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

        Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, bu karar üzerine hakeme, "Sana helal olsun be" sözlerini sarf etti.

        4 DAKİKA SONRA VAR İLE KIRMIZI KART

        Dört dakika sonra ise Kocaelisporlu Samet Yalçın, VAR uyarısı sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 31 yaşındaki Samet Yalçın, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

        Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Kocaelispor, 0 puanda kaldı.

        Samsunspor'un 24 Ağustos'taki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi.

        Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
