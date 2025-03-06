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        Haberler Spor Futbol 1. Lig MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 2 - Pendikspor: 4 - Futbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Erzurumspor FK: 2 - Pendikspor: 4

        1. Lig'in 28. haftasında Pendikspor, karşı karşıya geldiği Erzurumspor FK'yi 4-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:19
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        Pendikspor 4 golle kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, Ankara'da karşılaştığı Erzurumspor FK'yi 4-2 yendi.

        Stat: Aktepe

        Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdülhamit Söyler, Azem Zorlu

        Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Azubuike (Dk. 81 Muhammed Furkan Özhan), Crociata, Giorbelidze, Salih Sarıkaya (Dk. 63 Yakup Kırtay), Teklic (Dk. 27 Gökhan Akkan), Eren Tozlu, Sylla (Dk. 63 Mehmet Taş)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 86 Tarık Tekdal), Furkan Mehmet Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Dk. 78 Denic), Mete Kaan Demir (Dk. 87 Ahmet Mert Koşar), Bekir Karadeniz, Del Valle, Topalli (Dk. 72 Efe Sayhan)

        Goller: Dk. 3 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 13 Sylla (Erzurumspor FK), Dk. 17 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 48 ve Dk. 70 Bekir Karadeniz, Dk. 90+12 Del Valle (Siltaş Yapı Pendikspor)

        Kırmızı kart: Dk. 15 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk. 11 Eren Tozlu, Dk. 45+4 Crociata, Dk. 68 Mehmet Taş, Dk. 86 Gökhan Akkan, Dk. 90+11 Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK), Dk. 64 Mesut Özdemir, Dk. 66 Erdem Canpolat, Dk. 85 Furkan Mehmet Doğan, Dk. 89 Alpaslan Öztürk, Dk. 90 Bekir Karadeniz (Siltaş Yapı Pendikspor)

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