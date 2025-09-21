MAÇ SONUCU: Başakşehir: 1 - Alanyaspor: 1

Süper Lig'in 6’ncı haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan karşılaşmada Adnan Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe’nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Mehmet Akıncık üstlendi.

RAMS Başakşehir; Muhammed, Ebosele, Opoku, Ba, Operi, Berat, Kemen, Crespo, Brnic, Yusuf, Shomurodov 11’i ile sahada yer aldı. Corendon Alanyaspor ise; Ertuğrul, Lima, Aliti, Viana, Enes, Makouta, Maestro, Duarte, İbrahim, Hagi ve Ogundo ilk 11’iyle çıktı.

RAMS Başakşehir, 29’uncu dakikada öne geçti. Makouta’nın hatalı pasında topla buluşan Crespo, pasını Shomurodov’a aktardı. Shomurodov, sağ ayağı ile yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Turuncu-lacivertliler, 38’inci dakikada 2’nci gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf topu ceza sahası içine koşu yapan Kemen’e aktardı. Kemen, kaleci Ertuğrul’un müdahale ettiği topu Brnic’e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir FK’nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Alanyaspor 51’inci dakikada eşitliği sağladı. Opoku’nun yükseklik kazandırdığı topa Ogundu da kafayla önüne aldı. Kaleci Muhammed’in önde olduğunu gören Ogundu, yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir FK sahasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.