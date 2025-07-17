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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 17 TEMMUZ 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugün oynanacak maçlar listesi

        Maç programı 17 Temmuz 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için geri sayım devam ederken transfer sürecinde takımların kadrolarını güçlendirme ve eksiklerini giderme çabaları da tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezon öncesi takımların hazırlık maçları yakından takip edilirken bugün de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Temmuz 2025 maç programı ve mücadelelerin başlangıç saatleri.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:43
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        • 1

          Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.

        • 2

          17 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Hazırlık

          17:00 Başakşehir FK - Fortuna Düsseldorf

          17:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

          19:30 Beşiktaş - Petrzalka 1898 | HT Spor

          22:00 Fenerbahçe - Portimonense | S Sport Plus

        • 3

          UEFA Avrupa Ligi - 1. Eleme Turu

          19:00 Aktobe - Legia Varşova

          19:00 Ilves Tampere - Shakhtar Donetsk

          20:00 Hacken - Spartak Trnava

          20:30 CFR Cluj - Paksi SE

          21:00 Celje - Sabah

          21:00 Hapoel Beer Sheva - Levski Sofia

          21:00 Prishtina - FC Sheriff

          22:00 FK Partizan - AEK Larnaca

        • 4

          UEFA Konferans Ligi - 1. Eleme Turu

          18:00 BFC Daugavpils - Vllaznia Shkoder

          19:00 FC Santa Coloma - Borac Banja Luka

          19:00 FC Flora Tallinn - Valur

          19:00 HJK Helsinki - NSI Runavik

          19:00 Rabotnicki - Torpedo Zhodino

          19:00 Pyunik - Tre Fiori

          19:00 Ordabasy Shymkent - Torpedo Kutaisi

          19:00 Dila Gori - Racing FC

          19:00 Hegelmann Litauen - St Patricks

          19:30 Paide Linnameeskond - Magpies

          20:00 F91 Diddeleng - Atletic Club DEscaldes

          20:00 Penybont - Kauno Zalgiris

          20:00 Petrocub - Birkirkara

          20:00 Haverfordwest County - Floriana

          20:00 Sileks - Decic Tuzi

          20:30 Koper - Zeljeznicar

          21:00 Partizani Tirana - Nomme JK Kalju

          21:00 Neman Grodno - Urartu

          21:30 Dinamo Brest - Sutjeska Niksic

          21:45 KI Klaksvik - SJK Seinajoki

          21:45 Vikingur R. - Malisheva

          21:45 Cliftonville - St Josephs

          22:00 La Fiorita - Vardar Skopje

        • 5

          Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Çeyrek Final

          22:00 İsveç - İngiltere

        • 6
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