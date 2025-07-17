Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kalırken takımlar da hazırlık maçlarına devam ediyor. 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak hazırlık maçları, başlangıç saatleri ve yayıncı kuruluşlar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Bugün ayrıca UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 1. eleme turu maçları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Temmuz 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri.