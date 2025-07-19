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        Haberler Magazin Devrim Özkan tatilde - Magazin haberleri

        Devrim Özkan tatilde

        Ünlü oyuncu Devrim Özkan, Bodrum'da görüntülendi. Özkan, flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:42
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        Devrim'in tatili
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Devrim Özkan, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.

        Ünlü oyuncu, Yalıkavak'ta objektiflere yansıdı.

        Denizin ve güneşin tadını çıkaran Devrim Özkan, daha sonra flyboard yaparak, eğlenceli anlar yaşadı.

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        Devim Özkan ardından şezlonguna geçerek güneşlenmeye devam etti.

        Tekne pozuyla sezonunu açtı
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