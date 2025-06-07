Devrim Özkan: Buraya böyle şeyler için gelmedim

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberin göre; Simge, Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensuplarıyla buluşan şarkıcı; "Çok heyecanlıyım, burası çok önemli bir yer. Yıllarca gelip konser izlediğim ve bu sahnede olmak istediğim bir yer. Karşılıklı olarak mutlu olup evimize dönüyoruz" dedi.

Sezen Aksu şarkıları söyleyeceğini de dile getiren Simge; "Ben Sezen Aksu şarkıları bölümü yaptım Harbiye için. Benim için çok önemli o şarkılar. O bölüm için çok heyecanlıyım" diyerek, güldü.

Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın kendisini takip etmemesi üzerine takibi bırakmıştı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Devrim Özkan, eski sevgilisi Lucas Torreira'ın kendisini sosyal medyada takip etmeye başlaması hakkında; "Bugün hiç buraya böyle şeyler için gelmedim. Teşekkür ederim bu soruya yanıt verme taraftarı değilim" dedi.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, ayrılık sonrası Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Geçtiğimiz günlerde böbreklerinden ameliyat geçiren Devrim Özkan; Böbreklerimden küçük bir sorun yaşadım, iyiyim ama sorun yok. Tedavim devam ediyor, daha da iyi olacağım. Bu süreç de bitecek inşallah" diye konuştu.

Devrim Özkan'ın, Torreira'yı geri takip etmediği görülmüştü.