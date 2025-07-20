Kastamonu'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
İslam Uzun yönetimindeki TIR, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen Yavuz Selim Kalkışım idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile beraberindeki Erol Işıldak ve 7 yaşındaki Asel Deniz Kalkışım hayatını kaybetti, TIR sürücüsü ile otomobildeki V.I, Ç.K, O.Y.K. ve U.A.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.