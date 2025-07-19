Kasımpaşa: 0 - Hull City: 1 | MAÇ SONUCU
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye 1-0 mağlup oldu. Hull City'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Tyrell Sellars-Fleming kaydetti. Mücadele HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlandı
Futbol heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, ikinci hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile kozlarını paylaştı.
Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Hull City 1-0 kazandı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golü 69. dakikada Tyrell Sellars-Fleming kaydetti.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 47 puanla 10. sırada tamamlayan Kasımpaşa, Burak Yılmaz ile yollar ayrılmış ardından takımın başına Şota Arveladze getirilmişti.
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