Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi: Görüşme yapılacak!
Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç stoperin temsilcisiyle görüşme yapacak. İşte detaylar...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına yerli takviye için düğmeye bastı.
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Sarı-kırmızılı ekip, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'la ilgileniyor.
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Galatasaray önümüzdeki günlerde Ahmetcan Kaplan'ın temsilcisiyle bir araya gelecek.
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Genç oyuncu, yıllık 2.5 milyon euro seviyesinde bir ücret talep ediyor ancak sarı-kırmızılılar bu rakamı yüksek buluyor.
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Köln de Ahmetcan'la ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ancak teklifleri tatmin edici boyutta değil.
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Ahmetcan Kaplan, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Hollanda temsilcisinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
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