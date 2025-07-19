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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi: Görüşme yapılacak! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Ahmetcan Kaplan hamlesi: Görüşme yapılacak!

        Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın transferi için Galatasaray harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, genç stoperin temsilcisiyle görüşme yapacak. İşte detaylar...

        Giriş: 19.07.2025 - 21:13 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:13
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          Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına yerli takviye için düğmeye bastı.

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          Sarı-kırmızılı ekip, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'la ilgileniyor.

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          Galatasaray önümüzdeki günlerde Ahmetcan Kaplan'ın temsilcisiyle bir araya gelecek.

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          Genç oyuncu, yıllık 2.5 milyon euro seviyesinde bir ücret talep ediyor ancak sarı-kırmızılılar bu rakamı yüksek buluyor.

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          Köln de Ahmetcan'la ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor ancak teklifleri tatmin edici boyutta değil.

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          Ahmetcan Kaplan, 2022 yazında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olmuştu. Ancak yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Hollanda temsilcisinde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

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