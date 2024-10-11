Maç programı 11 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün oynanan karşılaşmaların ardından gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Bu kapsamda futbolseverler "Bugün kimin maçı var?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Günün UEFA Uluslar Ligi maç takvimi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Heyecan dolu maçları kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorularına yanıt arıyor. 11 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 11 Ekim 2024 Cuma bugünkü maçlar listesi...
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ULUSLAR C LİGİ 1. GRUP
19:00 Estonya - Azerbaycan (Exxen)
21:45 Slovakya - İsveç (Exxen)
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ULUSLAR B LİGİ 1. GRUP
21:45 Ukrayna - Gürcistan (Exxen)
21:45 Çekya - Arnavutluk (Exxen)
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ULUSLAR A LİGİ 3. GRUP
21:45 Bosna Hersek - Almanya (TV8,5)
21:45 Macaristan - Hollanda (Exxen)
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ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP
21:45 İzlanda - Galler (Exxen)
21:45 Türkiye - Karadağ (TV8)