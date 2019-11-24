Maç öncesi öğretmenlere çiçek

Karşılaşma öncesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nın final maçında Ankara Milli Eğitim'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'ndaki öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.

Ayrıca turuncu-yeşilli futbolcular öğretmen olan Yardımcı Hakem Bahtiyar Birinci ile 4’üncü hakem Şeref Taştan’a çiçek vererek Öğretmenler Günü’nü kutladı.