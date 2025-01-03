Euroleague'de Türk derbisi! Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
THY EuroLeague'in 19. haftada temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Türk derbisi öncesi, Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Euroleague Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının tarihi ve maç saati...
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Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda ikisini Fenerbahçe Beko kazanırken 1 mücadelede ise üstün gelen taraf Anadolu Efes oldu. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Euroleague maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...
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FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ?
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 3 Ocak Cuma günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
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FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
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BU SEZONKİ 4'ÜNCÜ RANDEVU
İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşılaştı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesini Anadolu Efes 83-82 kazanırken, Fenerbahçe Beko Süper Lig'deki müsabakayı 86-72, THY EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda oynanan karşılaşmayı da 83-78 kazandı.