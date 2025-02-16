Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Mabel Matiz'den Mert Demir açıklaması: Onun değerini bilmeliyiz

        Mabel Matiz'den Mert Demir açıklaması: Onun değerini bilmeliyiz

        Mabel Matiz, yakın arkadaşı Mert Demir hakkında övgü dolu sözler sarf etti; "Mert adı gibi mert bir insan. Son yılların en yenilikçi müzisyenlerinden biri. Çok güzel şarkılar yaptı ve tüm ülkeye dinletti. Onun değerini bilmeliyiz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 16.02.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mert adı gibi biri"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mabel Matiz, Volkswagen Arena'da ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi.

        Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Matiz, 360 derece sahne deneyiminden, yeni albüm çalışmalarına ve müzik dünyasıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

        "İLK DEFA 360 DERECE SAHNE KULLANDIK"

        Sahne tasarımındaki yenilik hakkında konuşan Mabel Matiz; "İlk defa 360 derece sahne yaptık. Çok etkileyiciydi gerçekten, ben de çok heyecanlıydım. Seyirciyle sürekli temas halinde olmak ve herkese eşit mesafede durabilmek büyük bir avantajdı" ifadelerini kullandı.

        Yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şarkıcı, ilkbaharda 'Aklıselim' adını verdiği bir ara albüm yayınlayacağını açıkladı. Mabel Matiz, asıl albümün ise yaz aylarında çıkacağını söyledi.

        REKLAM

        Ayrıca Nükhet Duru'nun bir şarkısını seslendirdiğini ve bunu da yakında dinleyicilerle buluşacağını söyledi. Matiz, Simge'nin yeni albümünde de iki şarkısının yer aldığını ifade etti.

        Son dönemde yapay zekânın müzik sektöründeki etkisine de değinen Mabel Matiz, "Yapay zeka, internet gibi yeni bir çağ açan bir teknoloji. Sanatı daha iyi aktarmak için doğru şekilde kullanıldığında bence harika sonuçlar doğurabilir" dedi.

        SÜRPRİZ KONUK SON ANDA İPTAL OLDU

        Konserlerinde ünlü isimleri ağırlayan Mabel Matiz, bu kez sürprizin gerçekleşmediğini açıkladı. Matiz, "Bir sürprizim vardı ama sağlık sorunu nedeniyle sahneye çıkamayacak" dedi. sözleriyle merak uyandırdı.

        "MERT ADI GİBİ BİRİ"

        Öte yandan yakın arkadaşı Mert Demir ile ilgili konuşan ve övgü dolu sözler sarf eden Mabel Matiz, "“Mert adı gibi mert bir insan. Son yılların en yenilikçi müzisyenlerinden biri. Çok güzel şarkılar yaptı ve tüm ülkeye dinletti. Onun değerini bilmeliyiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mabel matiz
        #Mert Demir

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kahtalı Mıçe'ye veda
        Kahtalı Mıçe'ye veda
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Habertürk Anasayfa