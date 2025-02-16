Mabel Matiz'den Mert Demir açıklaması: Onun değerini bilmeliyiz

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mabel Matiz, Volkswagen Arena'da ikinci kez sevenleriyle bir araya geldi.

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Matiz, 360 derece sahne deneyiminden, yeni albüm çalışmalarına ve müzik dünyasıyla ilgili görüşlerini ifade etti.

REKLAM advertisement1

"İLK DEFA 360 DERECE SAHNE KULLANDIK"

Sahne tasarımındaki yenilik hakkında konuşan Mabel Matiz; "İlk defa 360 derece sahne yaptık. Çok etkileyiciydi gerçekten, ben de çok heyecanlıydım. Seyirciyle sürekli temas halinde olmak ve herkese eşit mesafede durabilmek büyük bir avantajdı" ifadelerini kullandı.

Yeni albüm çalışmalarının devam ettiğini söyleyen şarkıcı, ilkbaharda 'Aklıselim' adını verdiği bir ara albüm yayınlayacağını açıkladı. Mabel Matiz, asıl albümün ise yaz aylarında çıkacağını söyledi.

REKLAM

Ayrıca Nükhet Duru'nun bir şarkısını seslendirdiğini ve bunu da yakında dinleyicilerle buluşacağını söyledi. Matiz, Simge'nin yeni albümünde de iki şarkısının yer aldığını ifade etti.

Son dönemde yapay zekânın müzik sektöründeki etkisine de değinen Mabel Matiz, "Yapay zeka, internet gibi yeni bir çağ açan bir teknoloji. Sanatı daha iyi aktarmak için doğru şekilde kullanıldığında bence harika sonuçlar doğurabilir" dedi.

SÜRPRİZ KONUK SON ANDA İPTAL OLDU

Konserlerinde ünlü isimleri ağırlayan Mabel Matiz, bu kez sürprizin gerçekleşmediğini açıkladı. Matiz, "Bir sürprizim vardı ama sağlık sorunu nedeniyle sahneye çıkamayacak" dedi. sözleriyle merak uyandırdı.

"MERT ADI GİBİ BİRİ"

Öte yandan yakın arkadaşı Mert Demir ile ilgili konuşan ve övgü dolu sözler sarf eden Mabel Matiz, "“Mert adı gibi mert bir insan. Son yılların en yenilikçi müzisyenlerinden biri. Çok güzel şarkılar yaptı ve tüm ülkeye dinletti. Onun değerini bilmeliyiz" dedi.