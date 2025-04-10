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        Haberler Müzik M Lisa'dan 'Şu Halime Baksana'

        M Lisa'dan 'Şu Halime Baksana'

        M Lisa, 2025'in ilk single'ı 'Şu Halime Baksana' ile dijital platformlarda yerini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 22:21 Güncelleme: 10.04.2025 - 22:21
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        M Lisa'dan 'Şu Halime Baksana'
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        Şarkılarıyla geçtiğimiz yıla damga vuran genç sanatçı M Lisa, yeni şarkısı 'Şu Halime Baksana' ile müzikseverlerle buluştu. 2025’in ilk single çalışmasıyla dijital platformlara hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan şarkıcı; "Şarkı, içsel bir çatışmanın, yitirilen zamanın ve bitmeyen bir özlemin hikayesini anlatıyor. Yaydan çıkmış bir ok gibi geri dönüşü olmayan bir hissin içinde, 'biz' olmaya çalışmanın sancılı ama bir o kadar da gerçek hali, sözlerde hayat buluyor" dedi.

        Söz ve müziğine M Lisa’nın kendi imzasını attığı şarkının düzenlemesini Furkan Karakılıç yaptı. Cenan Çelik’in yönetmenliğini yaptığı şarkının klip çekimleri Galata ve Karaköy’de tamamlandı. '

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        #M Lisa
        #Şu Halime Baksana

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