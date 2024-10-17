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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lyon'dan Beşiktaş maçı için özel önlemler - Beşiktaş Haberleri

        Lyon'dan Beşiktaş maçı için özel önlemler

        Beşiktaş'ın 24 Ekim'de deplasmanında Lyon ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Fransız ekibinden sert önlemler gelmeye devam ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:28
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        Lyon'dan Beşiktaş maçı için özel önlemler
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        Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Lyon maçıyla ilgili Fransız ekibinden sert önlemler gelmeye devam ediyor.

        Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş taraftarının resmen alınmayacağı açıklanan karşılaşmayla ilgili ek önlemler de ortaya çıktı.

        Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından yüksek riskli görüldüğü duyurulan karşılaşmayla ilgili Fransız ekibinden yeni kısıtlamalar geldi.

        Ülke basınından RMC Sport'ta yer alan habere göre; 58 bin kapasiteli stadyuma maksimum 30 bin seyirci alınacak.

        30 bin bilet, herkese açık olmayacak. 28 bin kombine bilet sahibi ve son aylarda düzenli olarak gelenler kabul edilecek.

        Biletlerin yeniden satışı ise yasaklanmış durumda.

        Fransız yetkililerin, Lyon - Beşiktaş maçında tribünlerde Türk taraftarların da olacağı yönünde şüphe duydukları ve gün içerisinde Lyon sokaklarında çatışmaların yaşanmasından endişelendikleri öne sürüldü.

        Lyon ile Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşmış ve o maçta da tribün olayları yaşanmıştı.

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