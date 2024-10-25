Lyon'da maç sonu olay!

2017'de Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan büyük taraftar olayları nedeniyle bu maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Beşiktaş taraftarının alınmayacağının açıklandığı mücadele öncesinde Lyon Valiliği, kent maç gününde hiçbir Beşiktaşlı taraftarın alınmayacağını duyururken Lyon Kulübü ise 60 bin kişilik stadyuma 30 bin taraftarın alınacağını duyurdu.

Sadece kombine sahipleri ve kulüp üyelerinin izleyebileceği belirtilen maçta tribünlerin yarısı dolarken Gedson'un golünün ardından önlemlere rağmen Beşiktaşlı bir grup taraftarın da olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar golle büyük bir sevinç yaşarken tezahüratlarına maçın bitiş düdüğü ile birlikte de devam etti.