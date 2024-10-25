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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lyon'da maç sonu olay! - Futbol Haberleri

        Lyon'da maç sonu olay!

        Beşiktaş taraftarlarının alınmadığı Lyon deplasmanında maç sonunda ise olaylar yaşandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:50
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        Lyon'da maç sonu olay!
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        2017'de Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynanan Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan büyük taraftar olayları nedeniyle bu maç öncesinde geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

        Beşiktaş taraftarının alınmayacağının açıklandığı mücadele öncesinde Lyon Valiliği, kent maç gününde hiçbir Beşiktaşlı taraftarın alınmayacağını duyururken Lyon Kulübü ise 60 bin kişilik stadyuma 30 bin taraftarın alınacağını duyurdu.

        Sadece kombine sahipleri ve kulüp üyelerinin izleyebileceği belirtilen maçta tribünlerin yarısı dolarken Gedson'un golünün ardından önlemlere rağmen Beşiktaşlı bir grup taraftarın da olduğu ortaya çıktı.

        Beşiktaşlı taraftarlar golle büyük bir sevinç yaşarken tezahüratlarına maçın bitiş düdüğü ile birlikte de devam etti.

        Polis ekiplerinin yönlendirilip önlem alındığı taraftarlar, güvenli bir şekilde stattan çıkarılmaya çalışılsa da Lyonlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

        Lyonlu taraftarlar, çıkışta çöp kutuları başta olmak üzere Beşiktaşlı taraftarlara yabancı maddeler atarken polisler de olaya göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

        Yatıştırılan gerilimin ardından valilik de açıklama yaparken 8 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

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