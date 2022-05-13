LUNA coin nedir, kaç TL, ne oldu ve neden düştü? 13 Mayıs 2022 Terra LUNA coin yorumu ile geleceği ne olur, tekrar yükselecek mi?

Kripto para piyasalarında LUNA Vakfı'nın müdahalesi sonrası yer yerinden oynadı. Müdahale sonrası LUNA yüzde 90'nın üzerinde kayıp yaşarken Bitcoin kısa süre de olsa 20 bin doların altına düştü. Yaşanan değer kayıplarıyla birlikte gözler kripto varlıklara çevrildi. Peki, LUNA ve Bitcoin neden düşüyor? İşte 13 Mayıs LUNA coin fiyatı...

LUNA NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto para piyasasında gözler TerraUSD'ye (UST) çevrilmişken, Terra ağının yerel kripto parası LUNA'dan sonra yaşanan krizden en büyük yarayı Avalanche (AVAX) aldı.

1 dolarda sabit durması gereken UST sabit coini yaşanan likidite sorunu sonrası geçtiğimiz sabah 0.26 dolara kadar geriledi. Bugün ise LUNA 0.41 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 2 günde UST 2. kez çakılırken LUNA da bu süreçte yüzde 90'ın üzerinde değer kaybetti.

BITCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD'deki tarım dışı istihdam verileri nedeniyle düşüş gözlemlenen Bitcoin son olarak LUNA''daki düşüşlerin yarattığı panik havasıyla birlikte sert kayıp yaşadı.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sornası 30 bin doların altına gerileyen ancak dün akşam 30 bin doların üzerini gören Bitcoin LUNA krizi sonrası yüzde 5' yakında değer kaybıyla u-30 bin doların altını gördü.