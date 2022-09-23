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Türkiye - Lüksemburg maçının yazar yorumları: ACI GERÇEKLE YÜZLEŞMELİDİR

Türkiye - Lüksemburg maçının yazar yorumları

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci hafta maçında sahasında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Spor yazarları, Türkiye - Lüksemburg maçını yorumladı

23.09.2022 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Brentford’dan 4 günlüğüne duran top hocası kiralayıp yüz kez çalıştıkları korner golünü bize attılar. Portekiz’e karşı yılın en kritik maçına üçlü savunmayla çıktık, Berkan’ı sol kanat bek kullandık. Sonra ne üçlü defans gördük bir daha, ne de Berkan’ı! 

  • Dün de orijinal stoperimiz olduğu halde Tolga Ciğerci’yi defansın göbeğinde kullandı Alman Hoca... Kuntz’la hiçbir kritik maçı kazanamadık. Dün de Lüksemburg’un elinden 87’de kurtarabildik 1 puanı. Neyse ki görevi layıkıyla tamamlıyoruz, buradan play-off biletiyle çıkıyoruz. Ancak Kuntz’un kırılma maçlarında daha sakin kararlar alması gerektiği de ortada.

  • BİLAL MEŞE: Stefan Kuntz’un bu yarıdaki oyuncu hamleleri üretime yansımalar yapmasına karşın, rakip savunmayı geçmekte bir hayli zorlandık. Gol için her yolu denedik, beceremedik. 

  • Ne var ki İsmail Yüksek forvetlerin durduğu maçta, 87’de müthiş bir gol attı, gruptan çıkmayı garantiye aldık, iş kazasına uğramadık. Sırada Faroe Adaları var, aman ha yine rakibi küçümsemeyin, savunma güvenliğini bu kez elden bırakmayın!

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Mehmet Büyükekşi göreve gelirken cesur davrandı. Bir önceki dönemden aynı görevle devam eden bir iki isimden biri Hamit Altıntop'tu. Hamit Altıntop, Kuntz'u getirme sebebi olarak 2 temel prensip üzerinde durmuştu: Taktiksel planlama ve teknik adamın sadece takımla ilgilenmesini istemesi. "Artık tek adam devri bitti" dedi. Stefan Kuntz, Norveç beraberliği ile darmadağın olmuş kadronun Play-Off şansını tamamen kaybetmemesini sağladı. Güneş'in C Ligi'ne düşürdüğü takımımız bu ligde 4 maçta hiç gol yemeden 12 puan topladı.

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