Göreve yeni gelen Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bu konuda yoğun bir baskı altında. Çıkan haberlerin kaynağı tam olarak bilinmiyor. Yine de Federasyonu etki altına almak adına yapılan haberleri okuyoruz. Birileri bu değişimi yapmak için büyük uğraş veriyor. Bir süredir bu yönde bir girişim olduğunu anlıyoruz.