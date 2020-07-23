L'Equipe gazetesinin haberine göre; orta sahaya takviye yapmak isteyen Fransız ekibinin ilk hedefi Luiz Gustavo. Marsilya'yı çalıştırdığı dönemde 33 yaşındaki orta saha ile birlikte görev yapan Lyon Teknik Direktör Rudi Garcia'nın özellikle istediği Brezilyalı'nın transferinde en büyük soru işareti Fenerbahçe'den kazandığı yıllık ücret.

Lyon Başkanı Aulas, Rudi Garcia'nın talebine rağmen Gustavo'nun maliyeti nedeniyle transfere mesafeli yaklaşıyor. 2019 yazında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Luiz Gustavo, Sarı Lacivertli formayı 35 kez giyerken 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.