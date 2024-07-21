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        Haberler Bilgi Spor Lugano- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Lugano- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler Lugano engelini geçmesi durumunda üçüncü eleme turuna yükselecek. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?" İşte Lugano - Fenerbahçe maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:42
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        • 1

          Lugano - Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıkıyor. Peki, "Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Lugano-Fenerbahçe maçı, 23 Temmuz Salı günü saat 21.30’da başlayacak.

        • 3

          LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Lugano-Fenerbahçe maçı D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe - Lugano maçı rövanş mücadelesi ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

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