Almanya Finans Ajansı, Lufthansa'daki devlet paylarının 4'te 1'ini satacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını sebebiyle şirketin darboğaza düşmesiyle Alman devleti Lufthansa'nın yüzde 20'sini satın almış ancak yönetimine karışmama kararı almıştı. Yani son kararla Lufthansa'nın yüzde 5 hissesi satılacak.

Almanya Finans Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre Lufthansa'da yaşanan olumlu gelişmeler sebebiyle bu kararın alındığı belirtildi.