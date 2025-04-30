Galatasaray’ın Lucas Torreira ile Devrim Özkan ile 4 ay önce ayrıldı. Uruguaylı futbolcu, Nişantaşı'nda bir kadınla görüntülendi.

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Lucas Torreira; "Sevgiliniz mi?" sorusuna cevap vermedi.

Birlikte görüntülenmek istemeyen halleriyle dikkat çeken ikili, farklı yönlere doğru hızla uzaklaştı. Lucas Torreira'nın şoförü kendisine yöneltilen, "Torreira'nın sevgilisi mi?" sorusuna; "Kız arkadaşımız" cevabını vermekle yetindi.

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Fotoğraflar: Snob Magazin

Lucas Torreira'nın adı, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Duygu German ile anılsa da aralarında bir ilişki olmadığı öğrenildi.