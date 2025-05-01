Lucas Torreira'nın yanındaki gizemli kadın Fransız çıktı

Galatasaray’ın Lucas Torreira ile Devrim Özkan ile 4 ay önce ayrıldı. Uruguaylı futbolcu, Nişantaşı'nda bir kadınla görüntülendi.

REKLAM advertisement1

Birlikte görüntülenmek istemeyen halleriyle dikkat çeken ikili, farklı yönlere doğru hızla uzaklaştı. Lucas Torreira'nın şoförü kendisine yöneltilen, "Torreira'nın sevgilisi mi?" sorusuna; "Kız arkadaşımız" cevabını vermekle yetindi.

Lucas Torreira'nın şoförü ise "Kız arkadaşımız" demekle yetindi.

REKLAM

Gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı. Söz konusu kadın, Fransız moda tasarımcısı Essin Baris... 2014'te pazarlama öğrenimi veren üniversiteden mezun olan Baris, daha sonra moda dünyasına adım atarak birçok ünlünün moda danışmanlığını yapmaya başladı.

Lucas Torreira ile Essin Baris'in sevgili mi yoksa arkadaş mı oldukları henüz netleşmedi. Ne var ki Baris'in ünlü futbolcular; Hakim Ziyech ve Ryan Babel'in moda danışmanı olması Torreira'nın da Fransız tasarımcıyla bu yönde çalıştığı yöndeki ihtimalini artırıyor.