Lucas Torreira: Milli ara bahane değil

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira, karşılaşmayı değerlendirdi.

Lucas Torreira, "Milli arayı bahane olarak göstermek mantıklı değil. Bu mağlubiyet onunla bağlantılı değil. Milli oyunculardan bazıları geç dönüyor, daha az çalışıyor ama bu bahane değil. Bizim kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki maça odaklanmamız gerekiyor. Şampiyonluğun bizim elimizde olduğunu biliyoruz. Her maçımızı kazanırsak şampiyon olacağız. Taraftarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz." dedi.

"KENDİMİ BU KULÜBE ADADIM"

Lucas Torreira, "Bu çok çalışmanın, disiplinin, fedakarlığın getirdiği bir şey. Özel hayatımdansa kendimi bu kulübe adadım. Bazı insanlar bunu kullanmaya çalışıyor. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum ve bu formayı giydiğim son maça kadar gurur duymaya devam edeceğim. Ben her zaman Galatasaray için oynuyorum, Torreira için değil." sözlerini sarf etti.