Lucas Torreira: Hedefimize çok yaklaştık

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Bodrum FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Lucas Torreira "En önemlisi takım çalışması. Çok gizemli bir şey değil, kazanmak istiyorsanız hafta boyunda çok iyi çalışmanız gerekiyor. Büyük başarılar elde ediyoruz, buna devam etmek istiyoruz. Bunun başında kendimizi adamış olmamız geliyor, takımdaşlığımız geliyor. En önemlisi Galatasaray için, armamız ve kulübümüz için oynuyoruz. Hedefimize çok yaklaştık ve bunu almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Attığı kafa golünün sorulması üzerine Lucas Torreira "Şaşırdım açıkçası, kafa golümü tam göremedim. İlk anda da kimse kutlamaya gelmedi. Çok şaşırdım. Duran top çalışmıştık. Benim istediğim takımın kazanması. Patronun (Davinson Sanchez) golü de çok önemli. Bu gollerle takımın kazanması mutluluk verici. Sezonun sonuna geliyoruz ve hepimiz iyi hisler içerisindeyiz. Şimdi dinleneceğiz ve Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maç da çok önemli bizim için." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Lucas Torreira "Mario Lemina, bizim için çok önemli bir oyuncu. İnanılmaz denge veriyor. Gabriel Sara da çok önemli. Ceza sahasına ve gole daha çok yaklaşıyoruz bu oyuncularla. Bu oyuncularla oynamak işi kolaylaştırıyor. Hepimiz takım için mücadele ediyoruz. En önemlisi bu. Sahada iyi bir senkronizasyon gösterdiğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.