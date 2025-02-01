Lucas Torreira: Güney Amerika'ya dönüşüm yaklaşıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Ajax maçının ardından geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

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Telemundo'ya konuşan Torreira, "İnsanları umutlandırmak istemiyorum çünkü şu anda durum çok karışık. Güney Amerika'ya dönüşüm gittikçe yaklaşıyor. Ben de böyle hissediyorum. Her şey olabilir, Galatasaray'da bu yılın tadını çıkarmak istiyorum ve gelecek yıl ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.