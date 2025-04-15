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        Haberler Spor Futbol İtalya Lucas Beltran: Mourinho beni çok istedi - Futbol Haberleri

        Lucas Beltran: Mourinho beni çok istedi

        Fiorentina'nın orta saha oyuncusu Lucas Beltran, transfer döneminde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisini çok istediğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 18:51 Güncelleme: 15.04.2025 - 18:51
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        "Mourinho beni çok istedi"
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        Fiorentina'nın Arjantinli oyuncusu Lucas Beltran, Mor Menekşeler'e gerçekleşen transfer süreci ve Jose Mourinho'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

        FİORENTİNA'YA TRANSFERİ

        Arjantinli oyuncu, tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada "Fiorentina ile görüşmeye başladıktan 1 hafta sonra Paulo Dybala beni aradı ve Roma'ya gelmemi söyledi. Ben, beni gerçekten çok isteyen bir takım gitmek istiyordum. Bu yüzden Fiorentina kararımdan vazgeçmedim." dedi.

        "DYBALA 'MOURINHO SENİ ÇOK BEĞENİYOR VE İSTİYOR' DEDİ"

        Paulo Dybala'nın kendisini nasıl ikna etmeye çalıştığıyla ilgili soruya Beltran, "Paulo, kardeşimin en yakın arkadaşı. Onu aradı, o da beni ikna etmek için aradı. Paulo, 'Mourinho sürekli seni soruyor, seni çok beğeniyor, çok istiyor' diyordu bana. Ancak, Fiorentina ile anlaştığımı, beni çok sevdiklerini söyledim. Bu yüzden Fiorentina kararımı değiştirmedim." cevabını verdi.

        FIORENTINA, 12.6 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Fiorentina, 2023 yazında River Plate kulübüne 12.6 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transferi gerçekleştirdi.

        Beltran, bu sezon oynadığı 39 maçta 5 gol atıp 6 asist yaptı.

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