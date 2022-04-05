MOTORİNDE İNDİRİM SONRASI ZAM!

Yapılan son açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere (3 Nisan) motorine 6 kuruş zam geldi. İşte güncel motorin fiyatları... Öte yandan benzinde ise bir fiyat değişimi yaşanmadı.