'Loya' filminin çekimleri Rize'de başladı

Yönetmen koltuğunda Sibel Güvenç’in oturduğu, Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı Kybele Films imzalı 'Loya' filminin çekimleri hafta sonu Rize’nin Fındıklı ilçesinde başladı.

Hem İngilizce hem Türkçe çekilecek olan filmin başrolünde Cansu Tosun yer alacak. Tosun'a, 'Vikings' dizisinde 'Aethelwulf' rolüyle tanınan İrlandalı ünlü oyuncu Moe Dunford eşlik ediyor.

Projeye son olarak Cemal Hünal, Gizem Erman Soysaldı, Ahmet Varlı, Tayfun Yılmaz ve Barış Celiloğlu dahil oldu.

Dizinin çekimleri için Rize’de bulunan oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla setteki ilk günlerini takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Fotoğraflar: Instagram