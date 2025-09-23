Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin 'Loya' filminin çekimleri Rize'de başladı - Magazin haberleri

        'Loya' filminin çekimleri Rize'de başladı

        Başrollerini Cansu Tosun ve 'Vikings' dizisindeki 'Aethelwulf' rolüyle tanınan Moe Dunford'un paylaştığı, Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı 'Loya' filminin çekimleri, Rize'nin Fındıklı ilçesinde başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 20:03 Güncelleme: 23.09.2025 - 20:03
        'Loya' filminin çekimleri Rize'de başladı
        Yönetmen koltuğunda Sibel Güvenç’in oturduğu, Kanada, İrlanda ve Hırvatistan ortak yapımı Kybele Films imzalı 'Loya' filminin çekimleri hafta sonu Rize’nin Fındıklı ilçesinde başladı.

        Hem İngilizce hem Türkçe çekilecek olan filmin başrolünde Cansu Tosun yer alacak. Tosun'a, 'Vikings' dizisinde 'Aethelwulf' rolüyle tanınan İrlandalı ünlü oyuncu Moe Dunford eşlik ediyor.

        Projeye son olarak Cemal Hünal, Gizem Erman Soysaldı, Ahmet Varlı, Tayfun Yılmaz ve Barış Celiloğlu dahil oldu.

        Dizinin çekimleri için Rize’de bulunan oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla setteki ilk günlerini takipçileriyle paylaşmaya başladı.

        Fotoğraflar: Instagram

