'Lost' yıldızı Evangeline Lilly oyunculuğu bıraktı

Emeklilik açıklaması üzerine Variety'ye de konuşan Evangeline Lilly; "Bu sefer iş dışında bana temel bir tatmin ve neşe duygusu getirdi. Yarın, iki yıl sonra geri dönebilirim ya da asla geri dönmeyebilirim, ancak şu anda sektörde aktif olarak herhangi bir iş yürütmüyorum ve kimseye karşı herhangi bir sözleşme yükümlülüğüm altında değilim. Zamanımı insani çalışmalarıma ve yazılarıma adıyorum” ifadesini kullandı.