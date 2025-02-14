Londra'daki Türk Konsolosluğu önündeki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna müdahale
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türkiye Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon yapan kişiye bıçaklı bir adam müdahale etti.
İsveç ve Danimarka'da yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları, İngiltere'de de yaşandı.
Başkent Londra’daki Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kuran-ı Kerim yaktı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatöre bıçaklı bir adamın saldırdığı görülüyor.
Görüntülerde saldıran adamın, provokatörün elindeki yanan Kur'an-ı Kerim'i alarak yakmaya çalışan kişiye şiddet uyguladığı ve tükürdüğü görülüyor.
Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.