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        Haberler Dünya Londra'daki Türk Konsolosluğu önündeki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna müdahale | Dış Haberler

        Londra'daki Türk Konsolosluğu önündeki Kur'an-ı Kerim provokasyonuna müdahale

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki Türkiye Konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakarak provokasyon yapan kişiye bıçaklı bir adam müdahale etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:21
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        Londra'daki Türk konsolosluğu önünde Kur'an provokasyonu
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        İsveç ve Danimarka'da yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları, İngiltere'de de yaşandı.

        Başkent Londra’daki Türkiye Konsolosluğu önünde bir kişi Kuran-ı Kerim yaktı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatöre bıçaklı bir adamın saldırdığı görülüyor.

        Görüntülerde saldıran adamın, provokatörün elindeki yanan Kur'an-ı Kerim'i alarak yakmaya çalışan kişiye şiddet uyguladığı ve tükürdüğü görülüyor.

        Yetkililer, olay yerine ambulans ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtti.

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