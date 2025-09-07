Habertürk
        Londra'da Palestine Action'a destek eylemi: En az 425 gözaltı

        Londra'da Palestine Action'a destek eylemi: En az 425 gözaltı

        İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde 425'ten fazla kişiyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 06:46 Güncelleme: 07.09.2025 - 06:46
        
        İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grubun çağrısıyla başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

        Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında boş pankartlar ve kalemler getirerek, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazdı.

        AA'nın haberine göre; gruba destek veren göstericilere, Londra Metropolitan Polisi müdahale etti. Londra Metropolitan Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, yerel saatle 21.00 itibarıyla​​​​​​​ Palestine Action'a destek amacıyla düzenlenen eylemde 425'ten fazla kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

        Açıklamada, gözaltıların büyük çoğunluğunun, Terörizm Yasası kapsamında suç teşkil eden yasaklı bir örgüte destek verildiği gerekçesiyle yapıldığına değinildi.

        Ayrıca, açıklamada eylemde polis memurlarına yönelik saldırılar ve diğer asayiş suçları nedeniyle 25'ten fazla kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu saldırılara müsamaha gösterilmeyeceği ve sorumluların kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takip edileceği ifade edildi.

        İngiltere'de 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınan "Palestine Action" grubuna destek amacıyla 9 Ağustos'ta da eylem düzenlenmiş, polis eyleme katılan 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

        İNGİLİZ ASKERİ UÇAKLARINA YÖNELİK EYLEM SONRASI YASAKLI ÖRGÜT İLAN EDİLMİŞTİ

        "Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

        Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

        İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

        Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

        "Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

        Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

        Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

