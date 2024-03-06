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        Haberler Spor Basketbol EuroCup London Lions-Türk Telekom: 100-77 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        London Lions-Türk Telekom: 100-77 (MAÇ SONUCU)

        Türk Telekom, EuroCup 8'li final turunda İngiltere'nin London Lions takımına 100-77 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 23:33 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:33
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        Türk Telekom, EuroCup'tan elendi!
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        Basketbol BKT EuroCup 8'li final turunda Türk Telekom, İngiliz temsilcisi London Lions'a deplasmanda 100-77 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

        İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Copperbox Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakanın ilk periyodunu 32-23 önde tamamlayan London Lions, soyunma odasına da 60-44 üstün gitti.

        İkinci yarıda da etkili performansını sürdürerek farkı açan London Lions, üçüncü çeyreğini 80-61 önde geçtiği karşılaşmadan 100-77 galip ayrıldı.

        London Lions, BKT EuroCup'ta çeyrek finale yükseldi.

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