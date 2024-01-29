Lokma tarifi, lokma tatlısı nasıl yapılır?

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Lokma tatlısı, hayatımıza ve sofralarımıza yeni girmiş gibi görünse de aslında Türk mutfağının vazgeçilmez hamur işi tatlılarından biri. İzmir başta olmak üzere Ege yöresinde sevilerek tüketilen lokma tatlısı, aslında Osmanlı sarayının da baş tatlılarından biriydi. Bugün saray lokması ile bildiğimiz lokma arasında bazı farklı olsa da günün sonunda un, maya ve şeker hiç değişmiyor. Özellikle İzmir’le eşleştirilen bu lokma tatlısına İzmir lokması da denmektedir. Doğum ve bayramlarda bazen de birinin hayrına dağıtılan bu tatlı, bu sebeple İzmir lokması adının yanında hayır lokması olarak da anılmakta. Son zamanlarda dışarıda da farklı iç malzeme veya süslemelerle satılan lokma tatlısı evde yapmak da çok kolay.

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Lokma Tatlısı Tarifi

Lokma Hamuru Malzemeleri:

3,5 su bardağı un *

2 su bardağı ılık su *

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

Lokma Hamuru Kızartma Malzemeleri:

2,5 su bardağı ay çiçek yağı *

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

Lokma Şerbeti Malzemeleri:

2 su bardağı toz şeker *

1,5 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

*(ölçü olarak standart 200 ml su bardağı kullanılmıştır)

Lokma Tatlısı Nasıl Yapılır?

Malzemelerimiz tamam, peki bu malzemeleri nasıl bir araya getireceğiz? Ne yapacağız da içi yumuşacık dışı çıtır çıtır olan şerbetli lokma tatlısı yapacağız? İşte sırasıyla lokma hamuru, lokma tatlısı yapımı ve püf noktaları…

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Lokma Tatlısı Yapılışı

Lokma tatlısını yapmak için öncelikle lokma hamurunu yapmak gerekmektedir. Lokma hamuru için unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz şeklinde açın. Kuru maya ve toz şekeri ilave edin.

Bu kuru karışımın üzerine ılık suyu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yoğurduğunuz hamur, ele yapışan, sert değil aksine vıcık vıcık bir hamur olacak. Hamur ele yapışıyor diye daha fazla un eklemeyin çünkü lokma hamurunun püf noktası bu ele yapışan yapıdan geçiyor.

Hamur kıvam alınca, üzerini örtüp oda sıcaklığında bir saat kadar mayalanması için bırakın. Zamanınız varsa bu süreyi arttırabilirsiniz. Ne kadar uzun maya süresi, o kadar güzel, içi yumuşacık dışı çıtır çıtır bir lokma tatlısı demek.

Hamurunuz mayalanırken bir taraftan şerbetinizi hazırlamaya başlayın.

Uygun bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu aktarın. Karıştırdıktan sonra ocağa alın. Şeker tamamen eriyene kadar orta ateşte karıştırın. Şeker tamamen eriyince limon suyunu ilave edin. Ocağın altını kısın ve karıştırmaya devam edin. Limon eklenmiş karışım kaynadıktan sonra da ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Şerbetin kıvam alması için uzun süre kaynamaması önemli.

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Her şerbetli tatlıda olduğu gibi burada da hamur sıcak, şerbet soğuk olmalıdır. Bu sebeple şerbetiniz mutlaka oda sıcaklığında soğutulmalıdır. Eğer şerbetiniz sıcak kalırsa hamur şerbeti çekip yumuşar.

Şerbetiniz uygun sıcaklıkta hazır olup hamurunuz da mayalandıktan sonra, mayalanmış hamurunuzu krema sıkma aparatına alın. Krema sıkma aparatınız yoksa aynı işlemi bir buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Hamurunuz cıvık olduğu için bu işlemi elle yapmanız önerilmez.

Uygun bir tencerede yağı kızartın. İşte size bir püf nokta. Yağı iyi kızdırmak lokmanın daha az yağ çekmesi için önemlidir. Bu noktada yağı yakmamaya da özen gösterin.

Kızdırılmış yağa lokma hamurunuzdan küçük parçalar atarak kızartın. Hamuru küçük parçalara ayırmak için yağlanmış mutfak bıçağı kullanabilirsiniz.

Kızaran lokma hamurlarını kevgir yardımıyla tenceren alın. Soğuk şerbetin içerisine atın. 10-15 saniye kadar soğuk şerbetin içerisinde tutun.

Şerbetten çıkardığınız lokmalarınızı uygun bir kaba alın. Bütün lokma hamuru bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Eğer şerbetiniz kaldıysa tatlının üzerine serpiştirebilirsiniz.

İşte lokmanız hazır, sade veya süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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