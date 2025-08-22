Logi Tomasson: Taraftarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi Play-Off mücadelesinde Panathinaikos ile karşılaşan Samsunsor’da golü atan İzlandalı savunma oyuncusu Logi Tomasson, maç sonunda mücadeleyi değerlendirdi.

Mağlup oldukları için üzüldüklerini ancak rövanştan umutlu olduklarını dile getiren Tomasson, "Gol attığım için mutluyum. Golden sonra da güzel oyunumuzu devam ettirmek isterdik. Kornerden goller yedik. Umarım takım olarak da bireysel olarak da ikinci maçta daha güzel bir performans gösterebiliriz. Daha iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz. Taraftarımıza da ihtiyacımız var. Stadı doldurup, bizi desteklesinler. Onların desteği ile birlikte turu geçmek istiyoruz" dedi.

