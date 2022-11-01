Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son haftasında Napoli'yi konuk ediyor.
LIVERPOOL - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
SAAT: 23.00
HAKEM: Tobias Stieler
YAYIN: EXXEN
STAT: Anfield
LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Tsimikas, Fabinho, Thiago, Milner, Jones, Firmino, Salah
NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Östigard, Kim Min-Jae, Olivera, Ndombele, Lobotka, Zambo Anguissa, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen
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Bu sezon Liverpool'a rakip olduğu Şampiyonlar Ligi maçını 4-1 kazanan Napoli, daha önce Avrupa kupalarında Kırmızılar'ı üst üste iki kez mağlup edemedi.
Italyan takımlarıyla oynadığı son iki Şampiyonlar Ligi maçını kaybeden Liverpool (0-1 vs Inter & 1-4 vs Napoli), Kupa 1 tarihinde ilk kez bu şekilde üst üste üç yenilgi alma tehlikesi yaşıyor.
Napoli, bugüne kadar Liverpool'a konuk olduğu üç Avrupa kupası maçından galibiyet çıkaramadı (1B 2M).
Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına konuk olduğu 11 maçın hiçbirini kazanamayan Napoli (3B 8M), son iki ziyaretinden beraberlikle döndü (1-1 vs Liverpool & 2-2 vs Leicester).
Bugüne kadar Dortmund ve Liverpool'un başında 99 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Jürgen Klopp, turnuva tarihinde 100 karşılaşmada görev yapan ilk Alman çalıştırıcı olacak.
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