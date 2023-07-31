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        Haberler Futbol İngiltere Liverpool'da yeni kaptan Virgil van Dijk - Futbol Haberleri

        Liverpool'da yeni kaptan Virgil van Dijk

        Liverpool'da Jordan Henderson'un ayrılığının ardından yeni kaptan Virgil van Dijk oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 21:38
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        Liverpool'un yeni kaptan Van Dijk!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kaptanlığı Virgil van Dijk getirildi.

        İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Jordan Henderson'un ayrılığı sonrası Hollandalı savunma oyuncusunun birinci kaptan olduğu aktarıldı.

        Virgil van Dijk'ın ardında ikinci kaptanlık görevini ise Trent-Alexander Arnold üstelenecek.

        32 yaşındaki Van Dijk, kaptanlık görevine getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Benim, eşim, çocuklarım ve ailem için gerçekten gurur verici bir gün. Özel bir duygu. Şu anda bunu gerçekten tarif edemiyorum. Bu gerçekten gurur duyduğum bir şey" dedi.

        Hollandalı oyuncu sözlerine, "Açıkçası milli takımın kaptanıyım, bu zaten çok büyük bir onurdu aynı zamanda gurur verici bir şey. Aynı zamanda Liverpool'un kaptanı olmak tarif edecemeceğim bir şey" diye devam etti.

        Virgil van Dijk, son olarak, "Bu beni çok gururlandıran bir şey ve herkesin benimle ve Liverpool'la gurur duyması, mutlu olması için elimden gelen her şeyi yapacağım" sözlerini kullandı.

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